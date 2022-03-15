Роскомнадзор активно блокирует VPN-сервисы в России

В России уже заблокировано около 20 популярных сервисов VPN, при этом Роскомнадзор намерен продолжить эту работу. Информацию подтвердил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
В списке VPN-сервисов, которые попали под санкции Роскомнадзора, оказались Hola! VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN. При этом в Роскомнадзоре отметили, что компании, использующие VPN-сервисы для обеспечения работы технологических процессов, смогут продолжить работу с ними. После проверки регулятор может одобрить это для организаций и предприятий, но обычные пользователи не смогут пользоваться этими VPN-сервисами.
В соответствии с требованиями регламента реагирования информируем о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации. В ведомства направлен запрос с просьбой информировать Центр мониторинга управления сетями связи общего пользования (ЦМУ ССОП) об использовании сервисов VPN (Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN) для обеспечения работы технологических процессов предприятий и организаций. Сведения могут быть направлены на электронный адрес sc@rkn.gov.ru и должны включать в себя название организации и контактную информацию.
Роскомнадзор
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен!
Горячие темы