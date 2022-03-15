Роскомнадзор активно блокирует VPN-сервисы в России

В России уже заблокировано около 20 популярных сервисов VPN, при этом Роскомнадзор намерен продолжить эту работу. Информацию подтвердил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

В списке VPN-сервисов, которые попали под санкции Роскомнадзора, оказались Hola! VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN. При этом в Роскомнадзоре отметили, что компании, использующие VPN-сервисы для обеспечения работы технологических процессов, смогут продолжить работу с ними. После проверки регулятор может одобрить это для организаций и предприятий, но обычные пользователи не смогут пользоваться этими VPN-сервисами.