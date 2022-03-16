Сервис коротких видео Coub прекратит работу 1 апреля

Сервис коротких видео Coub прекратит свою работу 1 апреля. До указанной даты видеохостинг продолжит функционировать, и пользователи смогут скачивать свои видео. Информация об этом стала появляться при посещении данного ресурса.

Закрытие сервиса Coub подтвердили представители компании «Комитет», которая является владельцем площадки. По данным сетевых источников, к декабрю 2021 года аудитория сервиса составляла около 3 млн пользователей в месяц. Функция встраивания роликов на другие сайты позволяла платформе получать ещё около 5,5 млн уникальных пользователей в месяц.

В апреле 2012 года сервис Coub был организован братьями Антоном и Игорем Гладкобородовыми, а также Михаилом Табуновым. Сервис позволяет пользователям создавать короткие зацикленные видео и размещать их на своей платформе.