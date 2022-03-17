Microsoft проведет презентацию 5 апреля

Компания Microsoft анонсировала мероприятие, которое будет посвящено новым функциям для гибридной работы, обеспечения безопасности и управления возможностями Windows 11. Следить за презентацией можно будет на официальной странице мероприятия, которое начнётся 5 апреля в 18:00.

В прошлом году Microsoft не только анонсировала новое поколение своей операционной системы, но и запустила Windows 11 в массы. После этого софтверный гигант продолжил развитие своей программной платформы и теперь пришло время пользователям узнать, что их ждёт в будущем в Windows 11. Об этом во время презентации расскажет директор по продуктам Microsoft Панос Панай (Panos Panay).

Ожидается, что он анонсирует новые функции безопасности, производительности и взаимодействия с ОС для пользователей на локальных компьютерах и в облачном пространстве.