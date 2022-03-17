Украина легализовала криптовалюту. Министерство цифровой трансформации Украины написало в своём Telegram-канале о том, что президент Владимир Зеленский подписал профильный закон (Верховная Рада приняла документ ещё 17 февраля).

В соответствии с ним, в стране смогут легально работать местные и иностранные криптобиржи, банки будут открывать счета для криптокомпаний, а простые граждане смогут хранить свои сбережения в виртуальных активах. В то же время государство гарантирует судебную защиту прав на криптовалюты.

Регулировать крипторынок будут Национальный банк и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. В частности, они будут определять порядок оборота виртуальных активов и выдавать разрешения поставщикам услуг, а также осуществлять надзор и финансовый мониторинг в этой сфере.