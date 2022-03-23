В БГУ открылся набор на переподготовку “Программное обеспечение информационных систем”

Программа включает в себя три этапа обучения разработке программного обеспечения с нуля до уровня pre-middle с выбором специализации (.NET, Java, Front-end, Mobile), стажировкой на реальном проекте и выдачей диплома государственного образца.

К обучению приглашаются те, кто:

- хочет начать карьеру в ИТ;

- либо уже имеет начальные знания и опыт в ИТ;

- либо учился на краткосрочных курсах.

На первом этапе (8,5 месяцев) слушатели получат фундаментальные знания в области проектирования программного обеспечения, баз данных, архитектуры операционных систем и компьютерных сетей, принципов работы веб приложений.

На втором этапе (5,5 месяцев) слушатели определяют для себя, в каком направлении они хотели бы дальше продолжать углубленное обучение - Full-stack .NET разработчик, Java разработчик или Front-end разработчик (JavaScript, React).

На третьем этапе (2, 5 месяца) каждый слушатель получает себе ментора, применяет полученные знания и навыки в ИТ-компании и постепенно вникает в профессию. Стажировка позволит выпускникам программы стать специалистами начального уровня уже по окончании переподготовки. Успешное прохождение стажировки способствует быстрому трудоустройству

Это первая и единственная в Беларуси комплексная программа фундаментальной подготовки разработчиков программного обеспечения от ведущего вуза страны. Проводится на базе Института технологий информатизации и управления БГУ - учреждения дополнительного образования в сфере информационных технологий и управления.

По окончанию обучения слушатели, успешно защитившие дипломную работу, получают диплом государственного образца, подтверждающий присвоение квалификации “инженер-программист”.

Начало занятий - 4 апреля.

Действует доверительная рассрочка оплаты на весь период обучения.

Запись и подробности по телефонам: +375 (44) 760 16 60, +375 (17) 259-70-58 и на сайте.