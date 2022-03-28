Суд разрешил россиянам использовать Facebook и Instagram

Решение Тверского суда Москвы по запрету признанных экстремистскими соцсетей Facebook и Instagram на территории России не ограничивает использование этих платформ для незапрещённой деятельности. Об этом сказано в мотивировочной части решения суда, которое было опубликовано на сайте столичных судов общей юрисдикции.

«Данные меры судебной защиты не ограничивают действий по использованию программных продуктов компании Meta физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещённой законом деятельности», — говорится в опубликованном сообщении. Также отмечается, что решение суда не затрагивает принадлежащий Meta мессенджер WhatsApp.

Тверской суд Москвы признал деятельность Meta экстремистской «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов», авторы которых призывают к насилию. В ходе разбирательства было установлено, что принятые ранее в отношении упомянутых соцсетей меры в виде штрафов и блокировок оказались «явно недостаточными и несоразмерными нарушению прав граждан и интересам Российской Федерации». Скорость принятия решения о блокировке объясняется наличием «особых обстоятельств, связанных с безопасностью граждан и угрозой основам конституционного строя государства».

Напомним, ранее в этом месяце деятельность соцсетей Facebook и Instagram на территории России была запрещена по иску Генпрокуратуры. Во время заседания прокурор заявил, что использование соцсетей «не в целях экстремизма», в том числе через средства обхода блокировок, не должны рассматриваться как поддержка экстремистской организации.