Евросоюз может запретить анонимное использование криптовалют

Парламент Евросоюза проголосовал за введение противоречивых мер, направленных на борьбу с отмыванием денег. Законодатели продолжили обсуждение дальнейшего ужесточения регулирования сегмента цифровых активов в регионе, в результате чего от финансовой системы ЕС могут быть отрезаны нерегулируемые криптовалютные биржи.

Голосование европейских законодателей состоялось, несмотря на возражения крупных участников рынка, таких как Coinbase, и специалистов в области права, предупредивших, что чрезмерно жёсткие нарушения конфиденциальности могут обернуться судебными тяжбами. Что касается самих изменений, то, в случае принятия новых правил Coinbase и другие биржи будут обязаны сообщать властям, когда их клиенты осуществляют транзакции на сумму более €1000. До вступления в силу эти изменения должны быть согласованы с парламентом и членами Совета ЕС.

Отметим, что вместе с этим европейские законодатели обсуждают возможность полной отмены нижнего предела размера транзакций, о которых биржи должны сообщать регуляторам. Такие меры объясняются тем, что крупные транзакции могут быть разбиты на несколько мелких, что позволит продолжить использование криптовалют для отмывания денег.