Microsoft анонсировала большое обновление Windows 11

Компания Microsoft провела сегодня мероприятие, посвящённое развитию операционной системы Windows. На нём она представила ряд новшеств, которые вскоре появятся в Windows 11.

Одним из главных таких нововведений стало появление долгожданного интерфейса с вкладками в «Проводнике». Также есть новые контекстные подсказки при поиске файлов, основанные на Context IQ.

Функция «Фокусировка внимания» была улучшена. В ней появилась новая опция «Не беспокоить», которая говорит сама за себя, а также новый встроенный таймер.

Также в Windows 11 появятся общесистемные Live Captions (Живые субтитры). Неважно, откуда исходит звук, — из приложения, веб-сайта или чего-то ещё — Windows 11 сможет автоматически создать для него субтитры.

Кроме того, в Windows 11 вернутся папки в меню «Пуск», хорошо знакомые пользователям Windows 10. Пользователи смогут перетаскивать значки приложений друг на друга для создания папок.

Появившаяся с запуском Windows 11 функция многозадачности Snap Layouts (Прикрепление макетов) позволяет удобнее структурировать окна и оптимизировать место на экране. Теперь Snap Layouts поддерживает сенсорный ввод, что упрощает управление окнами на планшетах с Windows.

Ещё одно новшество — целевые сообщения, больше актуальные для корпоративных пользователей. Функция позволяет IT-отделам отправлять отправлять сообщения пользователям на разные «поверхности» — они смогут отображаться на рабочем столе, экране блокировки или над панелью задач.

Правда, Microsoft умолчала, когда мы можем ожидать появление этих новшеств в стабильных версиях Windows 11. Ранее можно было бы с уверенностью предположить, что они станут частью большого функционального обновления для Windows 11, которое должно появиться этой осенью — Windows 11 версии 22H2. Однако теперь Microsoft может выпускать промежуточные обновления, и есть вероятность получить все эти нововведения, не дожидаясь осени.