Microsoft выпустила обновление Windows 10

Компания Microsoft в рамках традиционного ежемесячного «обновления по вторникам» (Patch Tuesday) выпустил обновление для операционной системы Windows 10. Апдейт приносит не только исправления ошибок и повышение безопасности, но и новые функции.

Обновление под номером KB5012599 доступно как через Windows Update (Центр обновления Windows), так и для скачивания вручную. Он доступен для версий Windows 10 21H2, 21H1 и 20H2.

Несмотря на то, что основное внимание Microsoft сейчас уделяет Windows 11, она не забывает вести работу и над Windows 10. Так, сегодня ОС получила новую функцию под названием Search Highlights.

По сути, это новый вид поиска Windows, который предлагает контент в зависимости от того, какой сегодня день. Например, пользователь может увидеть информацию о важных событиях, произошедших в этот день, или о праздниках. Пользователи, выполнившие вход с помощью корпоративной учетной записи, вместо этого увидят контент, относящийся к их организации. Это включает в себя важные контакты, недавние файлы и так далее. Ещё одним новшеством стала функция, позволяющая выбирать разные цвета для кнопок всплывающих уведомлений.