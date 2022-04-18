В Беларуси увеличен лимит для беспошлинного ввоза посылок

Подписан указ №142, которым внесены корректировки в указ №360 от 21 июля 2014 года "О перемещении товаров для личного пользования". Об этом сообщает БЕЛТА.

Документом предусмотрено, что действующие в Беларуси нормы беспошлинного ввоза товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях и доставляемых перевозчиком физическим лицам, приравнены к нормам, применяемым во всех остальных государствах Евразийского экономического союза.

По новому указу в отношении товаров, которые поступили в международных почтовых отправлениях проживающим в Беларуси физическим лицам, будут применяться нормы беспошлинного ввоза ЕАЭС в том случае, если их размер не превысит до 1 октября 2022 года 1 тыс. евро и 31 кг, после 1 октября 2022 года - 200 евро и 31 кг.

До настоящего времени от уплаты пошлины освобождались посылки из-за границы для физлиц стоимостью до 22 евро и весом до 10 кг.