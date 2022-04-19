Microsoft объявила последнюю версию Windows 10 общедоступной

Компания Microsoft объявила о преодолении важного рубежа. Операционная система Windows 10 21H2, последней версии из доступных на данный момент, стала готова к широкому развёртыванию и перешла в стадию общедоступной.

Любой, кто проверяет наличие обновлений на своём ПК, теперь сможет установить эту версию на свой компьютер.

Напомним, обновление Windows 10 November 2021 Update, также известное под внутренним названием 21H2, было выпущено в ноябре 2021 года. На момент релиза обновление не распространялось автоматически и было доступно ограниченно, но постепенно ограничения снимались.

Основная аудитория Windows 10 версии 21H2 — бизнес-пользователи, которые предпочли не устанавливать Windows 11. Новшеств у обновления не слишком много. Среди них — поддержка WPA3 H2E, упрощённый вход без пароля с Windows Hello for Business, поддержка вычислений на графическом процессоре в подсистеме Windows для Linux (WSL) и Azure IoT Edge для Linux.

Широкая доступность Windows 10 21H2 связана также с тем, что Microsoft готовится отказаться от поддержки некоторых старых версий Windows 10 в следующем месяце. Версия 1909, которая в настоящее время поддерживается для вариаций Enterprise и Education, полностью перестанет поддерживаться 10 мая, а поддержка 20H2 будет прекращена для версий Home и Pro в тот же день.