Представлен смартфон Redmi 10A

Дебютировал смартфон Redmi 10A, цена которого в базовой версии — всего 110 долларов. Новинка хоть и бюджетная, но поддерживает технологию расширения оперативной памяти: сверху 3 или 4 ГБ ОЗУ (в зависимости от версии) можно накинуть ещё 1 ГБ.

Redmi 10A построен на SoC MediaTek Helio G25. Конфигураций памяти две: 3/32 и 4/64 ГБ. Также смартфон получил экран IPS с диагональю 6,53 дюйма, разрешением HD+ и стандартной кадровой частотой. Фронтальная камера 5-мегапиксельная, основная — с датчиком разрешением 13 Мп.

Redmi 10A получил аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт, предустановленную ОС Android 11 с интерфейсом MIUI 12.5, сканер отпечатков пальцев на тыльной панели, стандартный разъём для наушников. Толщина составила 9,1 мм, масса — 195 граммов. Стоимость версии с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, как уже было сказано выше, — 110 долларов. Вариант с 4 Гб ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти оценён в 125 долларов.