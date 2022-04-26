Microsoft выпустила обновление Windows 11

Компания Microsoft выпустила обновление для своей свежей операционной системы Windows 11.

Windows 11 KB5012643 (сборка 22000.652) — это необязательное, опциональное обновление. Оно не устанавливается автоматически, но доступно через Windows Update (Центр обновления Windows), так и для скачивания вручную из каталога обновлений Microsoft Update Catalog.

Обновление приносит огромный список исправлений и улучшений. В принципе, все они станут доступны в обязательном автоматическом обновлении в рамках майского ежемесячного «обновления по вторникам» (Patch Tuesday). Однако, если в системе присутствует одна из исправленных проблем, то установить апдейт можно уже сейчас.

Одно из самых главных улучшений — исправлена проблема из-за которой запуск ОС мог задерживаться почти на час — около 40 минут. Также была устранены проблемы с неправильным выравниванием субтитров видео и частичным обрезанием субтитров, невозможность использовать кнопки свертывания, развертывания и закрытия в развернутом окне приложения, отображением температуры поверх значка погоды на панели задач, и многое, многое другое.