Microsoft прекращает поддержку Windows 10 версии 20H2

Компания Microsoft опубликовала напоминание о том, что версия 20H2 операционной системы Windows 10 с 10 мая 2022 года поддерживаться более не будет. Её релиз состоялся в сентябре 2020 года.

Новая версия ОС включала некоторые значимые функции, в том числе — вернулось меню «Пуск», изменилась панель задач, улучшилась система обновлений и усовершенствовался интерфейс для использования с планшетами. Не менее важно, что это была первая версия операционной системы Microsoft, получившая браузер Edge на движке Chromium.

Конец обслуживания операционной системы означает, что всем пользователям, обратившимся за поддержкой, предложат обновить систему до новой версии и, что ещё важнее, перестанут поступать обновления системы безопасности.

Прекращается обслуживание версий:

Windows 10 Домашняя, версия 20H2;

Windows 10 Pro, версия 20H2;

Windows 10 Pro для образовательных учреждений, версия 20H2;

Windows 10 Pro для рабочих станций, версия 20H2.

Важно, что Windows 10 версии 20H2 Корпоративная, для образовательных учреждений и IoT Корпоративная будут поддерживаться до 9 мая 2023 года.

В случае, если версия операционной системы пользователя достигла конца жизненного цикла, её можно обновить вручную. При этом ещё в январе Microsoft заявляла, что будет обновлять 20H2 до 21H2 в принудительном порядке, поэтому очень велика вероятность, что версия системы сменилась самостоятельно.