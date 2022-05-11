Microsoft выпустила обязательное обновление Windows 11

Компания Microsoft выпустила важный апдейт для Windows 11 в рамках традиционного ежемесячного «обновления по вторникам» (Patch Tuesday).

Поскольку апдейт KB5013943 вносит улучшения в систему безопасности, это обязательное обновление, которое установится на ПК автоматически, пользователь может лишь отсрочить установку на неделю или две. Попытка отложить обновления безопасности несколько раз могут привести к принудительной установке исправления в зависимости от настроек Windows Update (Центра обновления Windows).

Апдейт приносит также ряд улучшений и многочисленные исправления ошибок. Кроме того, с ним большее число пользователей получают доступ к новому интерфейсу Windows Search, который распространяется поэтапно. Среди исправленных ошибок — проблема, приводящая к мерцанию экрана в безопасном режиме.