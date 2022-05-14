Рынок криптовалют сократился более чем на $1 трлн за полгода

Бегство трейдеров от рискованных инвестиций вдвое снизило курс биткоина и многих других цифровых активов, в результате чего общая капитализация рынка криптовалют с ноября прошлого года сократилась более чем на $1 трлн. Опасения инвесторов в сочетании с растущей инфляцией и сложившейся в мире непростой геополитической обстановкой подтолкнули рынок цифровых активов к обрушению.

Сильные колебания курса характерны для многих криптовалют, но даже опытные инвесторы были сильно удивлены, когда биткоин потерял в цене 29 % всего за семидневный неудачный период, который только закончился. Вслед за самой популярной криптовалютой мира пошатнулась цена стейблкоина Tether, а курс криптовалюты Luna, которая ещё несколько дней назад входила в топ-10 по уровню капитализации и торговалась на уровне $85 за монету, опустился до $0,005 за единицу.

Последнее время инвесторы наблюдают за переломным моментом на финансовых рынках, когда процентные ставки растут на фоне бушующей инфляции. На этом фоне они активно избавляются от рискованных активов, таких как криптовалюта, предпочитая вкладывать деньги во что-то более стабильное и предсказуемое.

Прошлый год был удачным для криптовалютного рынка, и казалось, что цифровые активы станут более легитимными после того, как долгое время их считали спекулятивным продуктом. В ноябре прошлого года биткоин и Ethereum, две самые популярные криптовалюты мира, достигли рекордных максимумов. Стоимость биткоина 9 ноября поднималась до $67 802 за монету, а за один «эфир» давали $4800. К настоящему моменту обе криптовалюты потеряли в цене 58 % и 60 % соответственно относительно ноябрьских максимумов.

Отметим, что падение криптовалют началось ещё до прошлой недели, чему способствовала заоблачная инфляция. В прошлом о биткоинах и других криптовалютах говорили, как о средстве защиты от инфляции. Однако на деле всё оказалось иначе. Растущая инфляция заставляет Федеральную резервную систему США повышать процентные ставки быстрее, что, по мнению инвесторов, приведёт к замедлению экономического роста. В конечном счёте инвесторы избавляются от рискованных активов, одним из которых является криптовалюта.