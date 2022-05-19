Microsoft объявила о готовности Windows 11 к широкому внедрению

Компания Microsoft объявила о достижении важного рубежа для своей новой операционной системы — Windows 11. Согласно документации на сайте Microsoft, Windows 11 стала готова для широкого распространения.

Это означает, что любой (почти) пользователь теперь может загрузить и установить ее через Windows Update (Центр обновления Windows). Microsoft традиционно объявляет такой статус через нескольких месяцев неспешного распространения ОС, чтобы обеспечить плавное и стабильное обновление как можно большего числа пользователей.

Несмотря на то, что Windows 11 стала доступна для широкого распространения, Microsoft не планирует навязывать ее, как это было в 2015 году с принудительным обновлением до Windows 10. Новейшая операционная система остается необязательной, и пользователи вольны сохранить Windows 10, активная поддержка которой будет продолжаться ещё три года.