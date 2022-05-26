Microsoft выпустила новую тестовую сборку Windows 11

На этой неделе предварительная сборка Windows 11 под номером 25126 стала доступна участникам инсайдерской программы Microsoft на канале Dev (ранний доступ). Сборка содержит ряд улучшений и исправлений, которые сделают процесс взаимодействия с программной платформой более комфортным.

Наиболее заметное изменение касается страницы «Учётные записи» в приложении «Параметры». В прошлом году разработчики реализовали возможность просмотра и управления подписками Microsoft 365 через страницу «Учётные записи». В дополнение к этому пользователи новой версии Windows 11 будут видеть все поддерживаемые продукты Office без срока действия, например, Office 2021 или Office 2019, если они связаны с учётной записью пользователя. Проще говоря, пользователь сможет увидеть информацию о всех поддерживаемых продуктах Microsoft 365 и Office, которые лицензированы для его учётной записи Microsoft.

Вместе с этим в новой сборке Windows 11 реализованы несколько исправлений. Исправлен баг, который в некоторых случаях мог приводить к появлению GSOD с ошибкой DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL со ссылкой на pci.sys при попытке загрузить тестовую сборку ОС. Исправлена ошибка, из-за которой «Служба помощника по совместимости программ» генерировала слишком высокую нагрузку на ЦП. Исправлен баг, из-за которого закреплённая на экране сенсорная клавиатура могла закрываться при попытке изменить название папки в меню «Пуск». Исправлен баг, из-за которого «Диспетчер задач» зависал в случае зависания процесса explorer.exe. Ознакомиться с полным списком исправлений, которые были внесены в новую тестовую сборку Windows 11, можно в официальном блоге разработчиков.

 

 

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Источник: 

3dnews.ru

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Опубликовал: KVbot,

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