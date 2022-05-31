В Беларуси планируют запустить приложение, информирующее о звонках мошенников, сообщил заместитель начальника главного управления центрального аппарата Следственного комитета Иван Судникович в эфире ток-шоу "По существу" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Мы сейчас прорабатываем с определенными компаниями, которые занимаются кибербезопасностью в нашей стране, проведение эксперимента, внедрение продукта. Это приложение на телефоне, которое анализирует входящие звонки. Само приложение понимает, откуда звонок, какой звонок, в черном ли он списке, понимает, что, вероятно, звонит мошенник и выводит сообщение на мобильный телефон и может посылать сообщение", - рассказал Иван Судникович.

По его словам, сейчас речь идет о первых наработках.

Заместитель начальника УСК по городу Минску Денис Шаман заметил, что первоначально мошенники пытаются выуживать всю информацию у потенциальной жертвы по городскому телефону. Поэтому сейчас с РУП "Белтелеком" прорабатывается вопрос о возможности внедрения специальной опции для международных звонков. Ее суть заключается в том, что после снятия трубки человек услышит определенное сообщение, предупреждающее о том, что, возможно, звонит мошенник.-0-