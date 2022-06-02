Microsoft представила Surface Laptop Go 2

Компания Microsoft официально представила ноутбук Surface Laptop Go 2. Устройство представляет собой обновлённую модель оригинального Surface Laptop Go, выпущенного в 2020 году. В основе свежей версии лежит процессор Intel Core 11-го поколения.

Для обновлённого ноутбука предлагается только один процессор — Core i5-1135G7. Он имеет четыре ядра с поддержкой восьми виртуальных потоков, работающих на частоте от 2,4 до 4,2 ГГц.

Экран устройства не изменился. Это всё тот же 12,4-дюймовый дисплей с соотношением сторон 3:2 и поддержкой разрешения 1536 × 1024 пикселей. Производитель заявляет об обновлённой веб-камере, однако её разрешение осталось прежним — 720p. Компания отмечает, что поработала над системой охлаждения ноутбука, поэтому теперь он работает тише и греется меньше, чем оригинальная модель.

Вес Surface Laptop Go 2 составляет около 1,1 кг. Заявленное время автономной работы — до 13,5 часа. Surface Laptop Go 2 предлагается в нескольких конфигурациях объёма оперативной и постоянной памяти:

4 Гбайт ОЗУ + SSD на 128 Гбайт — $600;

8 Гбайт ОЗУ + SSD на 128 Гбайт — $700;

8 Гбайт ОЗУ + SSD на 256 Гбайт — $800;

16 Гбайт ОЗУ + SSD на 256 Гбайт — $1100.

Предварительные продажи Surface Laptop Go 2 уже начались. Поставки обновлённого ноутбука начнутся 7 июня.