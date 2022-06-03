МТС и Kaspersky объявили о партнерстве

Компании Kaspersky и МТС сегодня объявили о сотрудничестве на пресс-конференции, которая прошла в Минске. Партнерство откроет белорусским бизнес-пользователям доступ к решениям в области корпоративной информационной безопасности. В том числе к сервисам на базе Kaspersky Anti Targeted Attack Platform, Kaspersky Endpoint Detection and Response, Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform и других решений.

Данные сервисы впервые будут предоставляться в качестве услуг на базе облачных технологий оператора с размещением всех необходимых ресурсов в дата-центре МТС. Решения будут доступны и тем компаниям, которые не располагают своими вычислительными мощностями в МТС Cloud.

"Наше сотрудничество с МТС поможет вывести на белорусский рынок новые востребованные продукты и даст возможность широкому кругу компаний повысить уровень информационной безопасности", – прокомментировал Дмитрий Кудревич, представитель Kaspersky в Беларуси.