Oppo выпустила новый смартфон

Компания Oppo официально представила свой новый смартфон под названием Reno 7A.

Аппарат базируется на чипе Snapdragon 695, обладает 6 Гб оперативной памяти, 128 Гб флэш-памяти, слотом для карт microSD, корпусом с габаритами 160 х 73 х 7.6 мм и весом 175 г, защищенным по стандарту IP68.

Reno 7A оснащен 6.4" AMOLED-экраном с отверстием для фронтальной камеры 16 Мпикс, разрешением FHD+, частотой обновления изображения 90 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев.

Основная камера имеет главный 48 Мпикс датчик с диафрагмой f/1.8, 2 Мпикс датчик глубины сцены.

Работает аппарат на ОС Android 11 с прошивкой ColorOS. Цена устройства – $334.