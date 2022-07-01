В 2022 году мировой рынок ПК рухнет почти на 10 %

Компания Gartner опубликовала свежий прогноз по мировому рынку потребительских компьютеров и мобильных устройств. Учитываются поставки настольных ПК, ноутбуков, ультрабуков, планшетов, а также сотовых аппаратов.

В 2021 году суммарные продажи электроники в обозначенных категориях составили 2,07 млрд единиц, показав рост на 5,5 % по сравнению с предыдущим годом. При этом спрос на персональные компьютеры поднялся на 11,0 % — до 342 млн штук, а в сегменте телефонов зафиксирована прибавка на 5,0 % — до 1,57 млрд единиц. Продажи планшетов сократились на 0,8 %, составив около 156 млн штук.

В нынешнем году, как прогнозируется, рынок окажется «в минусе»: суммарные отгрузки устройств во всех категориях сократятся на 7,6 %. Итоговый результат составит 1,91 млрд единиц.

Продажи ПК в 2022-м могут сократиться на 9,5 %, оказавшись на уровне 310 млн штук. В сегменте планшетов ожидается падение на 9,0 % — до 142 млн единиц. Что касается сотовых аппаратов, то их поставки, как считают аналитики, уменьшатся на 7,1 % — до 1,46 млрд.

Если рассматривать только направление смартфонов, то спрос на них в нынешнем году упадёт на 5,8 %. При этом отгрузки 5G-аппаратов в годовом исчислении подскочат на 29 %, составив примерно 710 млн штук.