Представлен смартфон Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Китайская компания Xiaomi анонсировала производительный смартфон 12 Pro Dimensity Edition на платформе MediaTek. Аппарат будет поставляться с операционной системой Android 12, дополненной фирменным пользовательским интерфейсом MIUI 13.

«Сердце» устройства — новейший процессор Dimensity 9000+. Он объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 3,2 ГГц, графический ускоритель Mali-G710 и модем 5G. Объём оперативной памяти LPPDDR5-6400 может составлять 8 и 12 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 128 и 256 Гбайт соответственно.

Аппарат оборудован 6,73-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 3200 × 1440 точек, частотой обновления до 120 Гц и частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц. Заявлена поддержка HDR10+ и Dolby Vision, а яркость достигает 1500 кд/м2. Появлению царапин препятствует стекло Corning Gorilla Glass Victus. В область дисплея встроен сканер отпечатков пальцев.

Тройная тыльная камера получила 50-Мп основной сенсор Sony IMX707, 13-Мп блок с широкоугольной оптикой и 5-Мп датчик. Фронтальная камера способна создавать 32-Мп изображения.

Смартфон располагает адаптерами Wi-Fi 6 802.11ax и Bluetooth 5.3, разъёмом USB Type-C, контроллером NFC, инфракрасным портом и двумя динамиками. Установлен аккумулятор ёмкостью 5160 мА·ч с 67-Вт быстрой зарядкой. Цена начинается с 600 долларов США.