Рынок NFT упал вместе с криптовалютой

В прошлом году рынок невзаимозаменяемых токенов стремительно развивался, принося его участникам значительную прибыль. Однако в 2022 году ситуация в корне изменилась. Ежемесячный объём продаж на крупнейшем NFT-маркетплейсе OpenSea, упал до $700 млн в июне, что гораздо меньше по сравнению с $2,6 млрд в мае и совсем далеко от январского пика в почти $5 млрд.

«Медвежий рынок криптовалют определенно повлиял на пространство NFT», — отметил Готье Цуппингер (Gauthier Zuppinger), соучредитель ресурса NonFungible.com, который отслеживает продажи на блокчейнах Ethereum и Ronin. В числе причин нынешнего снижения активности на рынке NFT он также назвал появление у людей понимания того, что «они не станут миллионерами за два дня».

Рынок NFT рухнул вместе с криптовалютами, которые обычно используются для оплаты таких активов, на фоне повышения центробанками процентных ставок для борьбы с возросшей инфляцией, а также снижения стремления инвесторов заниматься операциями с повышенным риском. Биткойн потерял с начала года около 57 % стоимости, а Ethereum упал на 71 %.

Будущее NFT вряд ли можно предугадать, поскольку времена низких процентных банковских ставок, побуждавших инвесторов делать рискованные вклады, подходят к концу. Некоторые эксперты говорят, что влияние NFT на арт-рынок сократится, но они могут стать драйвером игровой индустрии, например, позволив игрокам владеть внутриигровыми активами, такими как скины аватаров. Впрочем, по словам Джона Игана (John Egan), гендиректора исследовательской компании L'Atelier, большинство геймеров предпочитают игры, в которых нет NFT или компонентов «играй, чтобы заработать».