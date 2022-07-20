Google запустила приложение Wallet

Приложение Wallet уже появилось в смартфонах некоторых пользователей. По словам представительницы компании Чайти Сен (Chaiti Sen), Google начала развёртывание Wallet для пользователей Android в 39 странах. Данный процесс может занять несколько дней.

Новое приложение Wallet станет обновлением текущего приложения Google Pay в большинстве стран, где доступен этот сервис. Google заявила, что пользователи в США и Сингапуре смогут использовать как Google Pay, так и Wallet. В этих странах Google Pay будет использоваться в качестве способа перевода денег между физическими лицами.Google сообщила в ходе мероприятия I/O 2022, что приложение Wallet будет использоваться для управления всеми цифровыми картами пользователя.

По словам компании, программа предназначена не только для хранения платёжных карт пользователя, но и цифровых удостоверений личности, подтверждения статуса вакцинации от COVID-19, цифровых ключей от машины, проездных билетов, ключей от отелей, билетов на концерты и многого другого.