Microsoft представила "облегчённую" версию Outlook Lite для Android

Outlook ежедневно используют миллионы людей для работы с электронной почтой и ведения календаря по всему миру. Microsoft выпустила новое "облегченное" приложение Outlook Lite для устройств, работающих под Android.

Новая версия почтового клиента заметно отличается меньшим размером. А также высокой производительностью и небольшим расходом заряда смартфона. Стоит отметить, приложение обеспечивает доступ ко всем основным функциям стандартной мобильной версии Microsoft Outlook.

Outlook Lite сегодня доступен в следующих странах: Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Индия, Мексика, Перу, Саудовская Аравия, Южная Африка, Тайвань, Таиланд, Турция и Венесуэла. В будущем планируется добавление новых стран.