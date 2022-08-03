Вышло обновление Windows 11 для Android

Компания Microsoft выпустила обновление Windows 11 (пока только для инсайдеров), которое включает новую версию Windows Subsystem for Android.

Среди важных нововведений можно отметить следующие: совместимость для игр с джойстиками и геймпадами, управление прицелом и скольжением через стрелки, улучшение скроллинга, обновления безопасности, улучшения графики и др.

Если вы используете VPN и обнаружите, что приложения Android не имеют сетевого подключения, отключите Advanced Networking в приложении Windows Subsystem for Android Settings.

После этапа тестирования обновление будет доступно для всех желающих.