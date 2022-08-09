СК: Завершено расследование уголовного дела в отношении крупнейшего криптообменника в Беларуси

Главным следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении троих уроженцев города Лиды, которые умышленно содействовали уклонению от уплаты налогов в особо крупном размере Владиславу Кучинскому, являющемуся владельцем нелегального криптообменника Bitok.me (ранее Bitok.by). Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета.

На протяжении двух лет Кучинский и его «представители» осуществляли сделки по приобретению и отчуждению цифровых знаков (токенов), электронных денег за наличные и безналичные денежные средства, а также обмену токенов одного вида на другой.

В общей сложности фигуранты провели почти 8 тысяч операций с токенами на общую сумму, превышающую 29 миллионов долларов США. Причиненный в результате уклонения от уплаты налогов ущерб составил более 9 миллионов рублей.

При совершении преступления обвиняемые использовали средства анонимизации в сети, зарегистрированные на подставных лиц сим-карты и аккаунты на иностранных криптоплатформах. Это позволило им длительное время не привлекать к себе внимание правоохранителей и оставаться в «тени».

При оперативном сопровождении Департамента финансовых расследований КГК, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, установлены все участники совершенного преступления, зафиксированы переговоры и встречи фигурантов с клиентами онлайн сервиса, а также факты передачи и получения наличных денежных средств.

Во время обысков изъяты компьютерная техника, носители информации и документация, подтверждающие причастность обвиняемых к совершению преступления. Также изъяты денежные средства в сумме более 280 тысяч долларов США. Допрошены наиболее крупные клиенты онлайн сервиса, которые осуществили обменные операции на сумму от 50 000 долларов США и более.

Следствием установлены подконтрольные обвиняемым счета в банковских учреждениях Республики Беларусь и Грузии, на которых находилось почти 2 миллиона рублей. На них наложен арест.

В рамках международного сотрудничества, при содействии Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве, получена копия базы данных онлайн сервиса, в ходе осмотра которой проанализированы сведения в отношении 2 000 клиентов. Деятельность данных клиентов продолжает исследоваться органом уголовного преследования.

В настоящее время Владислав Кучинский объявлен в международный розыск. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.243 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси. Заочно к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Действия пособников квалифицированы по ч.6 ст.16, ч.3 ст.243 (пособничество в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

Следственный комитет разъясняет, что деятельность не зарегистрированного в установленном порядке и не являющегося резидентом Парка высоких технологий Республики Беларусь онлайн сервиса Bitok.me является неправомерной, а также несет в себе высокие риски потери финансовых активов граждан.