Microsoft выпустила обновление Windows 10

Microsoft в рамках традиционного ежемесячного «обновления по вторникам» (Patch Tuesday) выпустила обновление для операционной системы Windows 10. Апдейт KB5016616 приносит не только исправления ошибок и повышение безопасности, но и новые функции.

Microsoft добавила возможность получать важные оповещения при включении функции под названием Focus Assist (Фокусировка внимания). Для тех, кто не разбирается, Focus Assist похож на функцию «Не беспокоить» на Android или iOS.

Microsoft также возвращает поддержку сценариев Windows Autopilot, которые были отключены. Кроме того, Microsoft решила проблемы с подключением к интернету на некоторых док-станциях, особенно при выходе из спящего режима, проблемы с печатью файлов, проблемы с отображением индикатора ввода и языковой панели в области уведомлений.

Апдейт доступен для Windows 10 версий 21H1 и 21H2.