"Белтелеком" представил новый тариф «Видеоконтроль дом лайт»

«Белтелеком» предлагает новый тарифный план – «Видеоконтроль дом лайт». Новинка предназначена для абонентов–физических лиц, которые хотят организовать видеомониторинг внутри жилого помещения или на территории частного дома, сообщается на сайте "Белтелеком".

«Видеоконтроль дом лайт» включает установку двух камер с разрешением 2 Мпикс. Пользователь получает круглосуточный доступ к видео с камер в режиме реального времени или к записям из архива, который надежно хранится в дата-центре «Белтелекома» в течение 15 суток. При необходимости видеозапись можно сохранить на цифровых носителях абонента. Просмотр видео доступен на смартфоне, планшете, а также на компьютере через web-портал пользователя.

Специалисты компании проведут обследование территории частного дома и предложат, где лучше установить видеокамеры. После согласования схемы их размещения будут проложены все необходимые коммуникации и установлено оборудование для услуги. В случае если у жильцов уже есть собственная камера, но понадобились дополнительные, все устройства могут быть объединены в общую систему видеоконтроля с облачным хранением видеоинформации.