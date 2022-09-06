«Лаборатория Касперского» выходит на рынок HR-технологий

«Лаборатория Касперского» приобрела 49% акций компании ForPeople, разработчика решений для автоматизации HR-процессов. Об этом компания сообщила на официальном сайте.

Такие системы позволяют крупным и средним предприятиям повышать эффективность бизнеса за счёт цифровизации структуры организации, управления численностью персонала и затратами, процессами и аналитикой. Для «Лаборатории Касперского» сделка стала продолжением стратегии по диверсификации бизнеса и инвестициям в перспективные IT-направления. Компания также будет использовать решение ForPeople для автоматизации собственных HR-процессов.

Ключевой модуль HR -платформы GP OrgManager, разработанной ForPeople , позволяет создавать визуализацию организационной структуры, моделировать изменения с расчётом необходимых метрик, автоматизировать согласование изменений, а также управлять взаимодействием команд. Система имеет готовое ядро и возможность гибкой настройки под конкретный бизнес. Всё это позволяет заказчикам повышать эффективность бизнес-процессов.

В ближайшем будущем команда ForPeople сосредоточится на развитии функционала продукта, связанного с оценкой производительности, управлением компенсациями и бюджетированием затрат на персонал.