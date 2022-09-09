Google упростит обмен файлами на Android

Компания Google анонсировала обновление функции «Обмен с окружением» (Nearby Share) для устройств, работающих под управлением ОС Android 6 и выше. Функция позволяет быстро пересылать файлы с устройства на устройство с помощью всевозможных беспроводных интерфейсов, теперь этот процесс станет ещё проще.

В ближайшие недели пользователи получат возможность переносить контент между собственными устройствами, подключенными к одному Google-аккаунту, без дополнительных действий по подтверждению передачи данных. Функция доступна на смартфонах и планшетах на базе Android, а также устройствах под управлением Chrome OS. В компании работают над расширением поддерживаемых программных и аппаратных решений.

Функция названа «Обмен с окружением» из-за её специфики — для пересылки файлов на большие расстояния со смартфона на смартфон используются другие средства, в первую очередь интернет. В данном же случае поддерживается быстрая, бесплатная беспроводная передача данных на расстояние считанных метров, в том числе с помощью интерфейсов Bluetooth, Wi-Fi, NFC, UWB, и WebRTC — при активированной функции подходящие варианты отправки файлов находятся автоматически.

Nearby Share позволяет делиться контентом с другими людьми — достаточно настроить соответствующие права доступа в настройках смартфона. Для передачи файлов необходимо, чтобы был аналогичным образом был настроен и принимающий данные гаджет.