Вакансия дня: кальянная Мята Lounge приглашает на работу закупщика криптовалют

На сайте rabota.by появились две интересные вакансии для криптоэкспертов: CryptoBuyer \ Закупщик криптовалют и Арбитражник криптовалют.

Необычно то, что разместили вакансии ООО Лимеранс, владельцы Мята Lounge — популярных кальянных в Беларуси. Мята Lounge является первым закрытым кальянным клубом, которое активно развивает свою сеть по всей России и СНГ.

Опыт работы для криптоэнтузиатов не требуется, а работать можно из любой точки, где вам будет удобно. Правда, если предпочитаете офис, то придется переехать в Брест. Зарплату обещают от $700 до $1200. Как сказано в описании вакансии, "нам не важен ваш опыт, главное стремление и результат", поэтому пробовать свои силы может любой желающий.