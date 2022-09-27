Microsoft лишила россиян возможности обновить компьютеры до Windows 11

Американская компания Microsoft ограничила доступ к обновлению операционной системы Windows для граждан России. Пользователи не могут обновить компьютеры с Windows 10 до Windows 11.

На официальном сайте компании при попытке загрузить программу-загрузчик последней версии Windows открывается пустое окно браузера. В разделе «установка и обновления» раздел с обновленной версией операционной системы также недоступен.

23 сентября премьер-министр России обязал Минцифры подготовить проект о преимущественно использовании российского ПО до ноября 2022 года. Ранее с одобрением инициативы выступил российский президент Владимир Путин. Однако в правительстве отметили, что пока в стране не появятся конкурентоспособные аналоги, использование существующего зарубежного софта продолжится.

 

 

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Источник: 

kommersant.ru

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Опубликовал: KVbot,

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