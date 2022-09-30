В Технопарке «Сколково» открылся коворкинг для hardware-стартапов. MegaHackspace — это технологический коворкинг для инженеров, где они могут арендовать рабочие зоны на длительный срок. Об этом сообщается на официальном сайте «Сколково».

Концепция площадки основана на том, что резидентам и партнерам Фонда предоставляются места с оборудованием для выполнения широкого спектра задач: от разработки прототипа до запуска мелкосерийного производства.

Общая площадь MegaHackspace 1200 м2. Пространство рассчитано на 80 человек с индивидуальными рабочими местами. В коворкинге более 40 видов ручных и электрических приборов для инженеров, цеха и мастерские с профессиональным оборудованием и станками, зонами 3D-печати, покраски и электроники.

Все оборудование оснащено QR-кодами и работает по принципу шеринга: специалисты смогут использовать необходимые инструменты только после обучения и проверки знаний. Также доступны ЦКП (центры коллективного пользования), которые оказывают услуги по сварке, металлообработке, 3D-печати и 3D-прототипированию.

Одним из поставщиков оборудования для MegaHackspace стала компания «ИнКата», инженеры которой обеспечивают разработку и прототипирование новых продуктов. Дополнительные ресурсы позволяют получить первый прототип в сжатые сроки, сэкономить на оснастке и составить план улучшений изделия. Другим поставщиком выступила компания «Top 3D Shop», которая предоставила сканеры и принтеры для 3D-печати.