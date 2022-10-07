В России запущена новая социальная сеть QR'ME с автоматической маркировкой контента. Её участники, используя QR-коды, смогут перейти как на страницу пользователя, так и на интересующий их контент, размещённый в социальной сети.

Основатель и управляющий директор социальной сети QR'ME, гендиректор медийного агентства YES Media Александр Агеев рассказал на пресс-конференции в «Интерфаксе», что целью проекта является создание моста между реальным миром и виртуальным. В качестве механизма для быстрого и удобного перехода из онлайн-формата в офлайн и обратно были выбраны QR-коды, которые можно присвоить как контенту, размещённому в сети, так и странице пользователя.

В приложении доступны публикация фото и видео-контента с длительность не более 1 минуты. Пользователи получат возможность оставлять комментарии, реакции и лайки на публикации, смогут делиться публикациями и анонсами внутри соцсети или в сторонних приложениях. Также можно будет настраивать видимость постов. В приложение интегрирован фото- и видео- редактор. Автоматизированный алгоритм позволит подбирать контент с учётом интересов и предпочтений. Также есть мессенджер и органайзер «Анонсы», который поможет управлять мероприятиями.

По словам Агеева, в краткосрочной перспективе будет представлен инструментарий для бизнес-аккаунтов внутри приложения, который позволит малому и среднему бизнесу заместить функциональность соцсетей, «которые сейчас недоступны в России». В дальнейшем в соцсети появится возможность монетизации контента для блогеров, на первый квартал 2023 года намечен старт продаж рекламы. Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и QR'ME заключили соглашение о стратегическом партнёрстве.

Приложение QR'ME доступно в интернет-магазинах AppStore, Google Play, RuStore и Huawei. Вскоре выйдет его англоязычная версия (сейчас доступна только русскоязычная версия). Параллельно с работой соцсети будет проводиться её тестирование командой бета-тестеров, чтобы получать обратную связь и совершенствовать функциональность приложения.