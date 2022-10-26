В Беларуси появилась новая онлайн-платформа для участников инновационного рынка

Консалтинговая компания CIVITTA запускает платформу “Innovate Belarus” для игроков белорусского инновационного рынка: стартапов, венчурных инвесторов, инкубаторов и акселераторов. Главные задачи проекта — объединить участников локальной экосистемы и привлечь к ней внимание глобальных спонсоров.

Платформа будет оказывать экспертную поддержку для участников экосистемы по трем основным направлениям: предоставлять доступ к исследованиям рынка и базе знаний, способствовать прямому и быстрому взаимодействию между участниками и обеспечивать аудиторию экспертными материалами от основателей успешных стартапов с белорусскими корнями. В дальнейшем на основе платформы также планируется организация образовательных мероприятий.

— Мы видим, что потребность в подобной площадке есть и сегодня, несмотря на непростые времена. Инновационному рынку Беларуси нужна общая “точка входа”, где ее игроки смогут получить исчерпывающую информацию о том, что происходит здесь и сейчас. Платформа дает доступ к полезным материалам и инструментам: пользователи могут скачать шаблоны документации и руководства, найти информацию об активных стартапах и инвесторах, задать вопросы участникам комьюнити. Для начинающих стартапов это также возможность повысить свою узнаваемость. Да, сегодня технологический и инвестиционный ландшафт сильно меняется, и делать долгосрочные прогнозы достаточно сложно. Тем не менее сама суть проекта и наше отношение к нему прекрасно отражены в названии, где Innovate Belarus — это призыв к действию. Пока у нас есть возможность поддерживать технологическое стартап-сообщество, мы будем это делать и надеемся, что найдем поддержку и интерес у своих коллег, — рассказывает ассоциированный партнер CIVITTA Group Семён Злобич.