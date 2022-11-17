«Белтелеком» и Министерство образования договорились о сотрудничестве

«Белтелеком» и Министерство образования Республики Беларусь заключили соглашение о сотрудничестве. 16 ноября 2022 года документ подписали генеральный директор предприятия Юрий Петрученя и Министр образования Андрей Иванец. Об этом сообщается на сайте «Белтелеком».

Сотрудничество ведущего телекоммуникационного оператора с учреждениями образования продолжается уже много лет. Соглашение придаст работе системный характер: стороны подтвердили заинтересованность совместно развивать цифровые технологии и инновационные подходы в сфере образования.

Внимание партнеров сосредоточено на создании «умного и безопасного учреждения образования». Это комплексная экосистема будущего, которая позволит развивать такие перспективные проекты, как «умный класс», «Моя школа», «Мой университет» и другие.

«Белтелеком» создал надежный фундамент для «электронного образования», цифровых услуг и сервисов. 100% городских средних школ обеспечены волоконно-оптическими линиями связи, продолжается строительство современных сетей к сельским учреждениям образования.

На базе оптоволоконных сетей в учебных заведениях внедряются системы видеоконтроля, видеоконференцсвязи, Wi-Fi, локально-вычислительные сети и другие услуги. Накопленный опыт позволяет реализовать под ключ телекоммуникационный проект любого масштаба.

Еще одним примером успешного сотрудничества стал запуск мобильного приложения «Мой университет» в Минском государственном лингвистическом университете. С его помощью абитуриенты могут следить за ходом вступительной кампании, студенты – изучать расписание, получать уведомления об изменениях занятий, отправлять запросы в деканат. Приложение работает менее двух месяцев, а количество скачиваний уже превысило 5,5 тысячи и продолжает расти!

Перспективными направлениями сотрудничества также являются использование платформы ZALA для удаленного доступа к мультимедийному образовательному контенту, использование ресурса телеканала «ЯСНАе TV», масштабирование проекта «Мой университет» и др.