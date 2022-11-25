В МТС появились новые планшеты TCL

В сети салонов и интернет-магазине МТС начались продажи планшетов TCL 10 TABMAX 4G и TCL TABMAX 10.4 Wi-Fi с расширенной комплектацией. Обе новинки поставляются вместе с чехлом и защитной пленкой.

Модель TCL 10 TABMAX 4G уже знакома посетителям салонов связи и интернет -магазина МТС. Это все тот же 10,36-дюймовый планшет, оснащенный IPS-дисплеем с разрешением 2000x1200 пикселей. Он подерживает фирменную технологию улучшения изображения TCL NXTVISION, которая в режиме реального времени позволяет увеличивать детализацию, а также повышать четкость, контрастность и цветопередачу изображения. Для проведения фото- и видеосьемки в нем предусмотрена основная камера на 13 Мп со вспышкой и автофокусом. А фронтальная камера на 8 Мп, два встроенных микрофона и динамики с шумоподавлением помогут обеспечить четкую видеосвязь даже при работе в оживленном кафе или шумном офисе.

Новая версия TCL 10 TABMAX 4G дополнительно укомплектована стильным чехлом-флипкейсом и защитной пленкой. Они уберегут гаджет от случайных царапин и повреждений. А чехол сможет выступать еще и в роли подставки, позволяя удобно зафиксировать планшет в горизонтальном положении – например, для просмотра любимого сериала или фильма. Точно такие же аксессуары идут вместе с моделью TCL TABMAX 10.4 Wi-Fi.

Новый TCL 10 TABMAX 4G 4/64 ГБ с расширенной комплектацией в рамках акции «Для всех» можно приобрести за 849 рублей. При покупке в рассрочку на год в рамках акции «Удачная покупка!» ежемесячный платеж составит 77,20 рубля, а на два года – 37 рублей.

Новинка TCL TABMAX 10.4 Wi-Fi готова порадовать своего пользователя ярким экраном, мощным процессором, увеличенным объемом памяти и емким аккумулятором. Модель получила 10,36-дюймовый дисплей с разрешением 2000x1200 пикселей, соотношением сторон 15:9 и узкими рамками. Устройство поддерживает несколько технологий защиты зрения, благодаря чему глаза не будут уставать от длительного пользования. Рисовать и создавать рукописные заметки на нем можно, подключив стилус, распознающий 4096 градаций нажатия.

Высокую производительность TCL TABMAX 10.4 Wi-Fi обеспечивает мощный 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665, а внутренний накопитель объемом 256 ГБ позволит хранить большой объем данных. Для детей предусмотрен специальный режим TCL Kids, который открывает доступ к разнообразному развлекательному и развивающему контенту: более 20 тысяч видеороликов, более 500 книжек и более 50 детских приложений. Внушительная батарея емкостью 8000 мАч выдерживает до 8 часов просмотра онлайн-видео и до 5 часов онлайн-игр от одного заряда.

Планшет TCL TABMAX 10.4 Wi-Fi 6/256 ГБ с чехлом и пленкой любой желающий может приобрести за 899 рублей. Абонентам МТС в рассрочку на год он доступен за 81,80 рубля в месяц, а на два года – за 39,10 рубля в месяц.