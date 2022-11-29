«Сколково» поддержит импортозамещающие ИТ-проекты грантами до 700 млн рос. рублей

Фонд «Сколково» запустил конкурс на поддержку особо значимых проектов (ОЗП). К ним в первую очередь относятся проекты, направленные на замещение зарубежного ПО российскими решениями. Теперь компании, реализующие ОЗП, могут претендовать на гранты до 700 млн рос рублей. Общий объем финансирования «Сколково» на 2022 год составит 2,4 млрд рос. руб.

Согласно новой редакции постановления Правительства в число особо значимых вошли проекты, реализация которых направлена на устранение рисков и последствий ограничительных мер, предпринятых иностранными государствами в отношении России.

Для формирования перечня ОЗП Минцифры России создало индустриальные центры компетенций (ИЦК), состоящие из представителей компаний-лидеров рынка. ИЦК формируют перечень проектов, которые в дальнейшем рассматривают и согласуют отраслевые комитеты. Цель таких проектов – замещение зарубежного ПО российскими решениями. После утверждения президиумом Правкомиссии эти проекты подаются на грантовые конкурсы, которые проводят Фонд «Сколково» и РФРИТ. Мера поддержки предусмотрена национальной программой «Цифровая экономика РФ».

В числе требований к особо значимым проектам:

российское ИТ-решение должно иметь уровень готовности технологии не ниже пятого уровня;

срок реализации проекта составляет не менее шести и не более 36 месяцев с даты запуска;

среди результатов реализации ОЗП: решение введено в промышленную эксплуатацию; достигнут девятый уровень готовности технологии;

решение включено в единый реестр российских программ и/или единый реестр российской радиоэлектронной продукции, либо разработчик предоставил обязательство включить решение в соответствующий реестр в течение реализации пилотного проекта.

Получатели поддержки – компании-заказчики российских ИТ-решений – определяются по итогам конкурсного отбора. При оценке заявки экспертный комитет прежде всего оценивает подтвержденную значимость проекта для отрасли.