Google назвала лучшие мобильные игры и приложения 2022 года

Google опубликовала список лучшего мобильного софта для Android по итогам 2022 года. В рейтинг вошли лидеры по количеству скачиваний и положительных оценок, а также приложение, которое не набрало рекордной популярности, но всё же привлекло внимание пользователей.
Лучшим приложением 2022 года Google назвала Dream by WOMBO — AI Art Tool. С его помощью пользователи могут создавать «прекрасные произведения искусства» по короткому текстовому описанию.
Лучшей игрой года по версии Google и пользователей одновременно стала Apex Legends Mobile — популярная «королевская битва», разработанная Electronic Arts.
В категории «Выбор пользователей» победителем стал клиент соцсети BeReal. Приложение противопоставляется «фальшивым» соцсетям и предлагает за несколько секунд сделать и опубликовать фотографию без фильтров и других улучшений.
Приложения года по категориям:
-
Лучшее для развлечения: PetStar
-
Лучшее для работы над собой: Breathwrk
-
Лучшее на каждый день: Plant Parent
-
Лучшая скрытая жемчужина: Recover Athletics
-
Лучшее доброе приложение: The STIGMA App
-
Лучшее для носимых устройств: Todoist
-
Лучшее для планшетов: Pocket
-
Лучшее для Chromebook: BandLab
Игры года по категориям
-
Лучшая многопользовательская: Dislyte
-
Лучшая для коротких сессий: Angry Birds Journey
-
Лучшая инди-игра: Dicey Dungeons
-
Лучшая история: Papers, Please
-
Лучшая обновляемая игра: Genshin Impact
-
Лучшая игра из Play Pass: Very Little Nightmares
-
Лучшая игра для планшетов: Tower of Fantasy
-
Лучшая игра для Chromebook: Roblox
Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!
Подписывайтесь на наш канал в Дзен!
Горячие темы