Google назвала лучшие мобильные игры и приложения 2022 года

Google опубликовала список лучшего мобильного софта для Android по итогам 2022 года. В рейтинг вошли лидеры по количеству скачиваний и положительных оценок, а также приложение, которое не набрало рекордной популярности, но всё же привлекло внимание пользователей.

Лучшим приложением 2022 года Google назвала Dream by WOMBO — AI Art Tool. С его помощью пользователи могут создавать «прекрасные произведения искусства» по короткому текстовому описанию.

Лучшей игрой года по версии Google и пользователей одновременно стала Apex Legends Mobile — популярная «королевская битва», разработанная Electronic Arts.

В категории «Выбор пользователей» победителем стал клиент соцсети BeReal. Приложение противопоставляется «фальшивым» соцсетям и предлагает за несколько секунд сделать и опубликовать фотографию без фильтров и других улучшений.

Приложения года по категориям:

 

  • Лучшее для развлечения: PetStar

  • Лучшее для работы над собой: Breathwrk

  • Лучшее на каждый день: Plant Parent

  • Лучшая скрытая жемчужина: Recover Athletics

  • Лучшее доброе приложение: The STIGMA App

  • Лучшее для носимых устройств: Todoist

  • Лучшее для планшетов: Pocket

  • Лучшее для Chromebook: BandLab

Игры года по категориям

 

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Источник: 

habr.com

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Опубликовал: KVbot,

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