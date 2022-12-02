Google назвала лучшие мобильные игры и приложения 2022 года

Google опубликовала список лучшего мобильного софта для Android по итогам 2022 года. В рейтинг вошли лидеры по количеству скачиваний и положительных оценок, а также приложение, которое не набрало рекордной популярности, но всё же привлекло внимание пользователей.

Лучшим приложением 2022 года Google назвала Dream by WOMBO — AI Art Tool. С его помощью пользователи могут создавать «прекрасные произведения искусства» по короткому текстовому описанию.

Лучшей игрой года по версии Google и пользователей одновременно стала Apex Legends Mobile — популярная «королевская битва», разработанная Electronic Arts.

В категории «Выбор пользователей» победителем стал клиент соцсети BeReal. Приложение противопоставляется «фальшивым» соцсетям и предлагает за несколько секунд сделать и опубликовать фотографию без фильтров и других улучшений.

Приложения года по категориям:

Игры года по категориям