В МТС начались продажи iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max

Ассортимент товаров в МТС пополнился долгожданными представителями смартфонов Apple нового поколения. В продаже появились модели iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Новинки доступны в рассрочку от 256 рублей в месяц.

Модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max воплощают в себе самые передовые разработки компании Apple. Это касается как технологий, так и дизайна. Самое главное нововведение – инновационный вырез Dynamic Island в верхней части экрана. Благодаря изменяемым размерам и специально подобранной анимации Dynamic Island стал новым эффективным способом просмотра всех видов уведомлений, позволяя быстро взаимодействовать с приложениями.

Pro версии iPhone 14 оснащаются яркими и высоконтрастными OLED-дисплеями с широким цветовым охватом и частотой обновления 120 Гц. Плотность пикселей достигает впечатляющей отметки в 460 ppi.

Высокую производительность обоих смартфонов обеспечивает новейший топовый 6-ядерный процессор A16 Bionic, выполненный по технологии 4 нм. Он содержит 16 млрд транзисторов и способен производить 4 триллиона операций с фотографией в секунду.

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получили идентичные системы камер, состоящие из трех модулей. Они способны снимать в формате ProRAW и позволяют получать просто изумительного качества снимки. Площадь основного сенсора выросла на 65% по сравнению с предыдущим поколением Pro версий и теперь вмещает 48 Мп. Дополняет его широкоугольная камера на 12 Мп и телефотокамера на 12 Мп, которая обеспечивает трехкратный оптический зум.

Рамки корпуса обоих смартфонов изготовлены из нержавеющей стали. Задняя панель покрыта текстурированным матовым стеклом. Экран защищен от царапин и повреждений прочным закаленным стеклом Ceramic Shield. Смартфоны также соответствуют классу защиты IP68.

6,1-дюймовый iPhone 14 Pro со 128 ГБ памяти можно приобрести в рамках акции «Для всех» за 4899 рублей. При покупке в рассрочку на год в рамках акции «Удачная покупка!» ежемесячный платеж составит 480 рублей, а на два года – 256 рублей.

Версия iPhone 14 Pro с 256 ГБ памяти доступна за 5199 рублей, а в рассрочку – с ежемесячным платежом от 281 рубля.

6,7-дюймовый iPhone 14 Pro Max со 128 ГБ памяти можно приобрести за 5199 рублей. При покупке в рассрочку на год ежемесячный платеж составит 490 рублей, а на два года – 281 рубль.

Версию iPhone 14 Pro Max с 256 ГБ памяти можно забрать за 5499 рублей. Оформить в рассрочку в рамках акции «Удачная покупка!» можно с платежом от 299 рублей в месяц.