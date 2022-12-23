МТС подготовил новогоднее предложение: в рамках акции «Встречаем 2023» новые абоненты компании могут приобрести смартфон с мощной батареей за 249 или 299 рублей и за полцены подключиться на тариф с безлимитным интернетом.

Акция «Встречаем 2023» дает возможность приобрести смартфон Huawei nova Y70 с 64 ГБ памяти за 249 рублей или ту же модель с памятью 128 ГБ — за 299 рублей.

А вместе с современным гаджетом можно получить скидку 50% в течение 360 дней на абонентскую плату при подключении на тариф «Безлимитище Х» или «#Супер20МТС». Акционная плата по тарифу «Безлимитище Х» составит 14,95 рубля в месяц, а на «#Супер20МТС» — 12,45 рубля в месяц.

Оба тарифа подходят активным пользователям смартфонов, поэтому включают безлимит мобильного интернета без ограничений по объему трафика. На «Безлимитище Х» ежемесячно также доступны 600 минут исходящих звонков во все сети. «#Супер20МТС» включает безлимит звонков во все сети, а 40 ГБ интернет-трафика в месяц предоставляются на максимально возможной скорости.

Смартфон Huawei nova Y70 поможет долго пользоваться интернетом без подзарядки благодаря аккумулятору емкостью 6000 мАч. Просматривать любимые сайты позволит большой 6,75-дюймовый экран с ультратонкими рамками. А для создания красивых фотографий гаджет оснащен селфи-камерой на 8 Мп и основной тройной камерой на 48+5+2 Мп, которая работает при поддержке «умных» алгоритмов.

Скидки доступны для новых абонентов МТС, которые могут приобрести по специальной цене не более одного смартфона на 1 абонентский номер и не более двух единиц на человека.

Акцией «Встречаем 2023» можно воспользоваться по 31 декабря 2022 года. Подробнее — здесь.