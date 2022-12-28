Windows 11 снова можно скачивать в Беларуси и России

Microsoft вновь открыла белорусским и российским пользователям доступ для скачивания ОС Windows. Причем скачать можно как Windows 11 самой свежей версии 22H2, но и предыдущие версии ОС. Например, Windows 10.

Microsoft предлагает три варианта загрузки Windows 11: при помощи «Помощника по установке Windows 11», через создание установочного носителя Windows 11 и прямую загрузку образа системы. Загрузить программное обеспечение может любой пользователь, но без ключа активировать его не получится.

Ранее скачать операционную систему можно было только с использованием VPN.