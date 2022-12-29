Зимний ценопад на устройства TCL в МТС

В сети салонов и интернет-магазине МТС стали доступнее смартфоны, планшеты и ноутбуки бренда TCL. Сниженные цены на них действуют как при покупке единым платежом, так и в рассрочку.

Главная особенность смартфонов и планшетов TCL – поддержка фирменной технологии улучшения изображения TCL NXTVISION. Она позволяет автоматически переводить воспроизводимый SDR-контент в качество HDR при просмотре фото, видео и в играх, что увеличивает детализацию картинки, повышает четкость, контрастность и яркость изображения.

Все модели гаджетов TCL и сниженные цены на них представлены по ссылке.