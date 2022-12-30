Названы самые быстрые смартфоны на Android

Разработчики популярного бенчмарка Master Lu опубликовали рейтинг самых производительных смартфонов.

В рейтинге производительности первые три места заняли Xiaomi 13 Pro, Redmi K60 Pro и Xiaomi 13. Их результаты составили 1 402 755, 1401247 и 1382841 баллов соответственно.

В десятку вошли такие смартфоны, как Red Magic 8 Pro/8 Pro+, iQOO 11 Pro, iQOO 11, Vivo X90 Pro+, Moto X40, Nubia Z50, Redmi K60 и Oppo Find N2.

 

 

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Источник: 

ixbt.com

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Опубликовал: KVbot,

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