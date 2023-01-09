Поддержка Windows 8.1 прекратится 10 января

Представители компании Microsoft сообщили, что поддержка операционной системы Windows 8.1 прекратится 10 января. Об этом сообщается на официальном сайте.

Компания больше не будет предлагать программу расширенных обновлений безопасности (ESU) для Windows 8.1. Продолжение использования Windows 8.1 после 10 января может увеличить подверженность организации рискам безопасности или повлиять на ее способность выполнять обязательства по соответствию.

Microsoft также порекомендовала обновить устройство под управлением Windows 8.1 до более актуального.