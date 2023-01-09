В МТС снизилась стоимость смартфонов HONOR X6, X7, X8 и X9. Все четыре модели стали доступнее как при покупке единым платежом, так и в рассрочку. Новые цены позволят сэкономить до 150 рублей.

HONOR X9 примечателен мощной квадрокамерой с разрешением основного сенсора 64 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп и аккумулятором емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки 66 Вт. Стоит отметить и большой 6,81-дюймовый экран с Full HD+ разрешением, тонкими рамками и частотой обновления картинки 90 Гц. Стоимость модели HONOR X9 для всех желающих в рамках акции «Для всех» снизилась на 100 рублей, что позволяет приобрести ее за 899 рублей. В рассрочку смартфон можно оформить с платежом от 40 рублей в месяц.

HONOR X8 готов предложить умную квадрокамеру на 64+5+2+2 Мп со множеством полезных режимов, селфи-камеру на 16 Мп и батарею 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт. Привлекает внимание и его яркий безрамочный 6,7-дюймовый экран с Full HD+ разрешением и частотой 90 Гц, а также стильный тонкий дизайн с толщиной корпуса всего 7,45 мм. Смартфон HONOR X8 стал дешевле на 150 рублей, что позволяет приобрести его за 749 рублей. При покупке в рассрочку минимальный ежемесячный платеж теперь составит 37 рублей.

HONOR X7 получил большой 6,74-дюймовый экран с разрешением HD+, квадрокамеру с основным модулем на 48 Мп, работающую при поддержке алгоритмов искусственного интеллекта, и селфи-камеру на 8 Мп. Длительное время его автономной работы обеспечивает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 22,5 Вт. Смартфон HONOR X7 для всех желающих стал доступен за 549 рублей, а при покупке в рассрочку – с платежом от 28 рублей в месяц. Цены на эту модель снижена на 150 рублей.

А смартфон начального уровня HONOR X6, оснащенный 6,5-дюймовым дисплеем, тройной камерой с основным сенсором на 50 Мп, селфи-камерой на 5 Мп и аккумулятором емкостью 5000 мАч можно приобрести за 449 рублей. В рассрочку на год он доступен за 40,9 рубля в месяц, а на два года — за 21 рубль в месяц.