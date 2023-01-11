Google расширит функциональность старых версий Android

Google сообщила о выпуске фреймворка Extension Software Developer Kit, который позволит разработчикам использовать некоторые функции Android 13 в приложениях, работающих на предыдущих версиях системы — Android 11 и 12.

На более ранних версиях Android, в частности, появится средство выбора фотографий, дебютировавшее в Android 13 и позволяющее открывать для приложений доступ к отдельным файлам, а не всей медиагалерее. Однако у Google более широкие планы на Extension SDK: представитель компании Скотт Вестовер (Scott Westover) заявил, что фреймворк готовит почву для расширенного тестирования функции Privacy Sandbox, предполагающей ограничение файлов cookie в пользу альтернативных механизмов целевой рекламы.

О дебюте Privacy Sandbox на предшествующих версиях Android в компании пока не говорят — напротив, Extension SDK позволит обновлять эту функцию на будущих версиях платформы, но для этого больше не потребуется выпускать новые версии всей ОС. Иными словами, фреймворк «позволяет быстрее внедрять инновации», добавляя новые функции вне крупных релизов. В течение нескольких лет компания закладывала основу для обновления базовых компонентов Android прямо через Play Store — теперь это поможет вносить изменения в API системы и проверять доступность отдельных функций.

Тем не менее, возможности Extension SDK будут ограничены, уверены журналисты The Verge. Функция Project Mainline, доставляющая системные обновления через Play Store, появилась в Android 10, с которой началось развёртывание модульной архитектуры ОС, но оно происходит постепенно: в Android 12 модульной стала среда выполнения приложений, а в Android 13 новую структуру обрели компоненты работы с Bluetooth и UWB, поэтому по отдельным направлениям расширение функциональности предыдущих версий ОС через Play Store реализовывать будет затруднительно.